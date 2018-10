Sensation Auditive propose un nouveau modèle économique

Détails Publié le jeudi 20 septembre 2018 17:24

Enseigne

© Sensation Auditive



Le réseau Sensation auditive, créée et dirigée par Fabien Bouger, veut séduire les audioprothésistes entrepreneurs. Il propose en effet un nouveau modèle économique à ceux qui voudraient le rejoindre : ainsi, il est désormais possible de devenir actionnaire majoritaire de son laboratoire. L’audioprothésiste est alors gérant de ses laboratoires et président de sa société.

« Sensation Auditive vous aide et vous soutient dans toutes les étapes de l’entrepreneuriat, de la recherche de votre local à l’inauguration de votre laboratoire, en passant par toutes les démarches administratives », précise Fabien Bouger. En outre, Sensation Auditive invite ses collaborateurs à profiter d’une redevance compétitive de 10 % sur les achats.