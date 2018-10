Audika annonce le décès d’Alain Tonnard

Détails Publié le vendredi 21 septembre 2018 16:35

Disparition

Alain Tonnard ©GB

Par voie de presse, la Direction et les collaborateurs d’Audika nous font part de leur grande tristesse suite au brusque décès d’Alain Tonnard, intervenu le 19 septembre, dans sa 68e année. Alain Tonnard était Président et Co-Fondateur de la société qu’il avait créée avec son frère Jean-Claude Tonnard en 1977.

« C’est avec enthousiasme, ténacité et un travail acharné, lié à beaucoup de talent, qu’il a su développer Audika, entouré de ses collaborateurs. », souligne le communiqué. Son frère, Jean-Claude Tonnard, Président et Co-Fondateur d’Audika nous confie : « Alain était très fier d’avoir mené Audika là où elle en est aujourd’hui, c’est-à-dire une magnifique entreprise leader de plus de 1000 collaborateurs. Il nous a quitté au lendemain de notre Convention qui célébrait les 40 ans d’Audika. Alain va nous manquer… mais nous continuerons le chemin que nous avions tracé. »



Les obsèques d’Alain Tonnard auront lieu mardi 25 septembre à Paris 16e arrondissement.



Audika fait partie depuis 2015 du Groupe William Demant, un des leaders mondiaux de l’industrie des aides auditives.



Toute la rédaction d’Audio infos s’associe aux proches et aux collaborateurs d’Alain Tonnard dans cette épreuve.