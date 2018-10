Yoann Bulot : nouveau développeur animateur à la CDA

Détails Publié le mercredi 19 septembre 2018 17:59

RESSOURCES HUMAINES



Yoann Bulot (41 ans) devient le nouveau développeur animateur de la Centrale des audioprothésistes.

La Centrale des audioprothésistes, groupement de praticiens indépendants, a annoncé par voie de communiqué de presse l’arrivée de Yoann Bulot comme développeur animateur.

Âgé de 41 ans et fort de 15 ans d’expérience dans la distribution, particulièrement dans le développement et l’accompagnement de réseaux indépendants, il « accompagnera les audioprothésistes dans leurs projets d’installation et de développement sur le secteur nord de la France », souligne Gilles Bevilacqua, responsable de la CDA.

Pour rappel, le groupement au plus de 520 laboratoires dans toute la France est la filiale spécialisée en audioprothèse de la Centrale des opticiens (CDO) un groupement d’opticiens indépendants qui détient plus de 2000 points de vente en France.