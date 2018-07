Amplifon sur le point d’acquérir Gaes

Détails Publié le mardi 24 juillet 2018 11:23

Acquisition

© main_ty / Fotolia



Coup de tonnerre sur le marché de la réhabilitation auditive : le groupe italien Amplifon annonce être en passe d’acquérir Gaes, le premier réseau de distribution d’aides auditives en Espagne. Le but est ainsi de créer la première enseigne mondiale d’aides auditives. La transaction serait valorisée à hauteur de 528 millions d’euros.

La marque Gaes se maintiendrait suite à cette acquisition, et serait donc consolidée dans les pays où elle est présente, à savoir le Chili, l’Argentine, l’Équateur, la Colombie, le Mexique, Panama, le Portugal et Andorre, en plus de l’Espagne où elle est actuellement leader. Le groupe Gaes compte 600 centres au total, dont 500 en Espagne, et a généré un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros en 2017.

Pour Amplifon, il s’agit d’une transaction stratégique, en accord avec la vision globale du groupe consistant à consolider sa présence sur les marchés clés. Elle permettra aussi à Amplifon de s’ouvrir vers de nouvelles activités, puisque Gaes est également distributeur de certains fabricants d’aides auditives (Starkey et Signia) et d’implants cochléaires (Cochlear), ou encore fabricant d’aides auditives (avec la marque Microson distribuée en Amérique Latine).

« Cette acquisition majeure représente une étape clé dans l'histoire de notre société et s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance d'Amplifon, consolidant ainsi notre leadership mondial et nous permettant de devenir leader sur le marché espagnol, tout en consolidant notre position sur le marché portugais et en investissant la région latino-américaine, explique Enrico Vita, p.-d.g. du groupe italien. La combinaison avec les activités rentables de Gaes, les avantages d'un groupe de plus grande envergure et notre bonne santé financière nous permettront de poursuivre avec succès nos perspectives de développement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour stimuler la croissance, favoriser l'excellence et l'innovation dans l'expérience client. Enfin, nous sommes convaincus que cet accord représente une opportunité importante pour les employés et les clients des deux sociétés, étant donné qu’elles sont reconnues pour leur qualité de service inégalée et la grande attention portée aux clients. »

Une vision partagée par Antonio Gassó, p.-d.g. de Gaes : « Cet accord représente une excellente opportunité pour Gaes de faire partie du groupe leader mondialde soins auditifs, tout en menant et en accélérant son expansion à travers la marque Gaes en Espagne et en Amérique latine. Nous partageons avec Amplifon des valeurs très similaires basées sur le client, l'impact personnel et la passion pour l'excellence, ce qui facilitera l'intégration des personnes au sein d'un groupe leader et créera des opportunités de carrière intéressantes en Espagne et dans le monde entier. »

La transaction devrait prendre effet d’ici la fin de l’année 2018.

À propos de Gaes Gaes a été fondée en 1949 par Juan Gassó Bosch et José María Espoy, à Barcelone, et appartient toujours à la famille Gassó. Aujourd'hui, le groupe est leader des solutions de soins auditifs dans le monde hispanophone avec un effectif d'environ 1 800 salariés. Gaes est également engagé dans la distribution en gros de prothèses auditives, d'implants cochléaires et de dispositifs médicaux ainsi que dans la fabrication d'appareils auditifs (Microson). En 2017, GAES a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 210 millions d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 30 millions d'euros. En termes de répartition des revenus géographiques et commerciaux, l'Espagne et l'activité cœur de métier de l'audioprothésiste représentent respectivement 87 % et 83 % du chiffre d'affaires consolidé 2017.