Séminaire Acuitis : compter sur les professionnels pour développer la marque

vendredi 20 juillet 2018

L’enseigne Acuitis a organisé son 2e séminaire dédié à ses audioprothésistes – un événement sur deux jours qui a rassemblé 60 professionnels de l’audition venus de toute l’Europe.

Car c’est bien de développement européen qu’il était question pendant ce séminaire de travail. Une occasion pour l’enseigne de revenir sur les bons résultats de l’année écoulée (2017). Acuitis a dans cette période enregistré une progression de 9 % de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et une de croissance de + 25 % sur l’ensemble du réseau, souligne le communiqué de presse. « Pour cet événement, nous avons élaboré un programme d’activités riche et dense. Avec pour volonté d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations et attentes de nos audioprothésistes », déclarait Sandra Berrebi, directrice des Métiers. Et de poursuivre : « Des ateliers collaboratifs mélangeant audioprothésistes Suisses, Luxembourgeois, Anglais, Italiens, Belges et bien sûr Français, nous ont permis de réfléchir sur l’évolution du métier à 5 ans. »



De plus, les participants ont pu assister au programme scientifique proposé par le docteur Alain Londero qui les a formés sur « Les acouphènes et les illusions auditives ». Et avec l’arrivée de la nouvelle puce de Widex, des ateliers dédiés ont été proposés aux audioprothésistes pour présenter les nouvelles possibilités offertes par EVOKE. Un autre programme de formation était également dispensé par Yves Lasry, autour de la plate-forme Audyx.



Ce séminaire s’est déroulé dans la bonne humeur et animé par des jeux à thèmes et dans le cadre du Chateauform’ de Faverges-les-Tours dans la région de Chambéry.