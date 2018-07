Starkey : une nouvelle équipe dans le sud-est de la France

Détails Publié le vendredi 20 juillet 2018 16:46

ressources humaines

Medhi Hamedi et Nicolas Nerguararian rejoignent Starkey dans le sud-est de la France et sont respectivement en charge des ventes et de la formation. ©Starkey

Starkey France a réorganisé son équipe commerciale et formation dans le sud-est de la France. « Ce nouvel aménagement découle de la volonté de Starkey d’apporter de la proximité relationnelle et d’augmenter encore la réactivité avec laquelle la firme sera en mesure de répondre aux questions et aux attentes de ses clients », souligne le communiqué de presse.



Medhi Hamedi : Responsable régional des ventes du secteur Sud-Est

Medhi Hamedi rejoint l’équipe commerciale de Starkey en tant que Responsable régional des ventes dans le sud-est. Fort de 10 années d’expérience en tant que Manager commercial et Consultant pluridisciplinaire, Medhi saura apporter l’expertise et les solutions Starkey adaptées aux besoins des clients ainsi que ceux des patients, souligne le communiqué de presse de Starkey. « J’ai eu la chance pendant mes dix premières années de carrière de pouvoir identifier, à travers mon expérience de consultant et de directeur de centres de profits, différents facteurs clés de succès. S’il en est un qui est commun à toutes, c’est l’engagement des hommes ! Comptez sur moi pour être engagé à vos côtés, et tendre vers le succès », déclarait Medhi Hamedi.



Nicolas Nerguararian : Responsable formation du secteur Sud-Est

Nicolas Nerguararian accède à la fonction de Responsable formation Starkey dans le sud-est de la France et devient l’interlocuteur pour la formation technique. Fort de 11 années d’expérience commerciale avec une sensibilité technique dans le secteur de l’audioprothèse, Nicolas Nerguararian accompagnera ses clients vers les meilleures solutions pour leurs patients et la formation de leurs équipes.



« Pour que les audioprothésistes gardent une longueur d’avance et puissent développer leur activité en restant les acteurs incontournables dans le processus de l’appareillage auditif, Starkey les accompagne en leur proposant la meilleure offre de formation possible et un meilleur service de proximité, soulignait Éric Van Belleghem, Directeur du marketing du fabricant américain en France. Dans cet esprit de compétitivité “Servir ses clients mieux que quiconque”, Starkey se mobilise pour que les besoins entrepreneuriaux des audioprothésistes soient satisfaits afin qu’ils puissent se consacrer à l’essentiel – leurs patients. »