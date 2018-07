Record de vente d’aides auditives aux États-Unis lors du 2e trimestre 2018

Détails Publié le jeudi 19 juillet 2018 16:20

Statistiques

Ventes d'aides auditives aux États-Unis. © HIA



La HIA (Hearing industries association) a publié les chiffres de ventes d’aides auditives aux États-Unis, lors du 2e trimestre 2018.

Pas de surprise : ces chiffres sont toujours en hausse par rapport aux années précédentes. Ainsi, pendant ce trimestre, les ventes ont augmenté de 5,73 % par rapport à la même période un an plus tôt. Mieux, elles ont atteint un niveau historique, avec plus d’un million d’appareils vendus au cours d’un trimestre : 1 005 141 unités exactement !

En tenant compte également de ventes réalisées lors du 1er trimestre 2018, on constate une augmentation de 5,7 % par rapport au 1er semestre 2017 qui se décompose de la façon suivante : une hausse de 7,2 % dans le secteur privé, et une légère baisse, de 0,43 %, pour le secteur des anciens combattants (Veterans affairs).