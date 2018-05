Phonak lance Faces of Audiology

Détails Publié le mercredi 23 mai 2018 13:21

Communication

© Phonak



Qui sont les audioprothésistes et experts Phonak ? Vous le saurez en vous rendant sur le blog Phonak Audiology. Faces of Audiology est en effet un projet qui vise à présenter les audiologistes qui travaillent pour Phonak dans le monde entier.

Un nouvel article de la série Faces of Audiology sera mis en avant chaque mois, avec des vidéos de présentation, des photos, des citations et une vue d’ensemble des publications et des articles de blog.

Plus d’informations sur audiologyblog.phonakpro.com/faces-of-audiology/