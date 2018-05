Un chiffre d’affaires en hausse de 10 % pour Sonova

Détails Publié le lundi 21 mai 2018 17:02

Finance

© Sonova



Le groupe Sonova a publié son bilan financier pour l’exercice 2017-2018. Le chiffre d’affaires s’élève à 2,25 milliards d’euros, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à l’exercice précédent. L’EBITA s’élève quant à lui à 468,5 millions d’euros, en augmentation de 14,6 %.

C’est la partie appareils auditifs (fabrication et distribution) qui contribue le plus à ce chiffre d’affaires, avec 2,06 milliards d’euros (soit 92 % du total), tandis que la partie implants cochléaires, représentée par Advanced Bionics, a généré 189,3 millions d’euros de vente.

En ce qui concerne les produits, l’exercice 2017-2018 a été marqué par le lancement de la puce SWORD . Du côté des aides auditives, Phonak a notamment lancé les écouteurs déportés Audéo B-Direct, Naída B et son équivalent pédiatrique Sky B , qui fonctionnent sur la plate-forme Belong, ainsi que des solutions rechargeables (Naída B-R, Sky B-PR, and CROS B-R). Chez Unitron, l’année a été marquée par le lancement de Moxi All. Enfin, Hansaton a dévoilé sa nouvelle plate-forme sphereHD .

Concernant les implants cochléaires, Advanced Bionics a présenté un nouveau porte-électrodes pour son système d’implant cochléaire HiFocus Ultra : HiFocus SlimJ .

« Les résultats d’aujourd’hui démontrent les avantages de notre stratégie et reflètent le succès continu du portefeuille de produits innovants de Sonova, y compris notre gamme complète de solutions rechargeables, et le succès de notre offre basée sur la puce sans fil 2,4 GHz Made For All SWORD, s’est réjoui Arnd Kaldowski, p.-d.g. de Sonova. L’intégration d’AudioNova s’est renforcée et nous avons significativement augmenté la rentabilité des différentes activités du groupe. Notre portefeuille complet de produits et notre large présence mondiale sur tous les canaux nous permettent de nous rapprocher encore plus du consommateur et de nous mettre sur la voie d’une croissance rentable et durable. »