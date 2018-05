Amplifon : + 9,7 % de croissance pour le premier trimestre 2018

Détails Publié le lundi 7 mai 2018 17:39

réSULTATS



Amplifon explique en partie ses résultats par l'ouverture de nombreux magasins en Europe.

Amplifon démarre l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,7 % selon un communiqué publié par le groupe au mois d’avril 2018.

La firme italienne justifie ses bons résultats par une « croissance organique solide, supérieure à celle du marché ».

La société enregistre un EBITDA, soit le bénéfice avant intérêts ; impôts, taxes et dépréciation, de 44 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 7,7 % par rapport à la même période l’année dernière.

Des chiffres dont Enrico Vita, directeur général d’Amplifon, se félicite « Nous avons de nouveau commencé l’année très positivement : Les revenus de l’entreprise et sa rentabilité ont fortement augmenté même si la comparaison avec le premier trimestre de l’année précédente est extrêmement difficile.Nous avons surpassé le marché, en consolidant davantage notre leadership et en gagnant des parts de marché dans les principaux pays, une tendance que nous pensons pouvoir suivre pour toute l’année 2018 ».



Un succès géographique

Amplifon explique ses résultats par l’expansion de son réseau. 65 nouveaux magasins, et 20 espaces commerciaux, dits « shop-in-shop », ont vu le jour au cours de la période étudiée. Des boutiques qui participent également à la croissance, notamment en France, en Allemagne et au Canada. L’Australie et l’Espagne ont aussi vu s’ouvrir de nouveaux magasins, même si le total des encaissements pour les acquisitions s’élève à 25 millions d’euros contre 50,3 millions d’euros au premier trimestre 2017.

Au sein de la zone EMEA, qui rassemble l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, les revenus d’Amplifon atteignent plus de 216,6 millions d’euros. En Europe, l’Italie, nation d’origine du groupe, enregistre une croissance à deux chiffres, la France et l’Allemagne ne sont pas en reste et la péninsule ibérique affiche également de bons résultats, notamment grâce à une campagne de télévision jugée efficace. La zone Asie-Pacifique a elle aussi enregistré de bons résultats avec une augmentation de 7,6 %, et la hausse la plus timide a été observée sur le continent américain, avec une augmentation de 3,6 %.

Fort de ses bons résultats, Amplifon reste confiant pour les mois à venir. Elle mise notamment sur un plan stratégique pour 2020, qui comprend le lancement d’une nouvelle gamme de produits, ainsi qu’un « écosystème multicanal innovant », attendu en Italie au deuxième trimestre de 2018.