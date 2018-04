Charge&Go Nx : Signia mise sur la discrétion, l’induction et la reconnaissance vocale

Détails Publié le lundi 2 avril 2018 10:22

NOUVEAUTé



L'aide auditive Nx était présentée au Congrès des audioprothésistes 2018.

Signia a profité du congrès de l’Unsaf pour présenter Charge&Go Nx, une aide auditive rechargeable par induction, dotée du Bluetooth en stéréo ainsi que du système OVP (Own Voice Processing).

Ce dernier a été conçu pour reconnaître la voix de son utilisateur et la retranscrire de la façon la plus naturelle possible.



Les aides auditives permettent ainsi de suivre une conversation téléphonique et d’écouter la télévision dans ses 2 oreilles ; elles se rechargent en 4 heures pour une journée d’utilisation, et promettent une écoute naturelle grâce au système OVP qui retrace « le chemin acoustique » et identifie le trajet que le son effectue de la bouche de l’utilisateur à son oreille.



