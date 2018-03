Benoit Arnaudin, nouveau directeur des ventes chez Bernafon

Détails Publié le vendredi 16 mars 2018 13:03

ressources humaines

Benoit Arnaudin a remplacé Rochdi Dribel au poste de directeur des ventes de Bernafon. ©GB

Benoit Arnaudin a remplacé Rochdi Dribel au poste de directeur des ventes de Bernafon. Rochdi Dribel souhaitait en effet relever de nouveaux challenges dans un autre domaine d’activité.

Toute l’équipe de Bernafon France tient à le remercier très chaleureusement, « lui qui a su remplir cette mission pendant plus de trois ans, avec compétence et engagement ». Benoit Arnaudin partagera avec l’équipe de Bernafon la gestion et le développement de la marque. « Nous nous réjouissons de son arrivée et nous sommes convaincus de par son expérience qu’il saura relever les défis du secteur de l’Audition au cours des prochaines années », expliquait Pascal Graff,directeur de Bernafon France.



Par ailleurs, après dix années passées chez Prodition en tant que Responsable régional pour la marque Bernafon, Mathieu Thomas a décidé de quitter l’entreprise, le 31 janvier, pour s’épanouir différemment dans sa carrière professionnelle. Nous avons recruté son successeur Éric Georgeault. Toute l’équipe de Bernafon lui souhaite la bienvenue à ce nouveau collaborateur qui reprend le secteur nord-est.