Sonance vise les 70 centres

L’enseigne Sonance, créée par Hervé Bouberka et Laurent Buri, a inauguré son 50e centre à la fin de l’année 2017, trois ans seulement après la création du réseau en 2014.

L’année 2018 a vu le réseau se développer encore davantage et le cap des 70 centres devrait être atteint au moment du congrès des audioprothésistes. « Sonance audition réussit son pari d’avoir misé sur une image qualitative et revalorisante du métier d’audioprothésiste. Chaque adhérent bénéficie d’un site pro Media lui permettant d’être encore plus indépendant tout en bénéficiant de la force d’une enseigne », s’est félicité Hervé Bouberka, directeur de Sonance.