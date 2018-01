Une nouvelle campagne télévisuelle pour Audition Conseil

Détails Publié le jeudi 11 janvier 2018 15:24

communication

©Audition Conseil

L’enseigne Audition Conseil entame l’année 2018 sous le signe du renouveau de sa communication. Elle a dévoilé sur les écrans de télévision un tout nouveau spot TVqui sera diffusé entre le 8 janvier au 4 février.

Ce sont plus de 300 spots qui seront diffuséssur TF1, France 2, France 3, France 5, BFM TV et LCI. Une diffusion complétée en outre-mer sur Guadeloupe 1re et Martinique1re.



Créé en collaboration avec l'agence BIG SUCCESS, il fait la part belle à la notion de conseil puisque, comme le souligne l’enseigne, « Chez Audition Conseil, c'est le conseil qui fait toutela différence ! »



Sur 28 jours de diffusion, Audition Conseil entend toucher « 62 % des seniors qui devraient voir le spot plus de 4 fois. Un impact qui devrait générer plus de 45 millions de contacts. »