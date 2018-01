Une nouvelle campagne Audika, reflet de sa nouvelle stratégie de marque « VIVEZ + »

Détails Publié le jeudi 11 janvier 2018 15:22

Enseigne

©Audika

Audika annonce le lancement d’une nouvelle campagne à 360° et souhaite changer radicalement son approche stratégique pour « célébrer la vie », avec une nouvelle signature : «Vivez +».

Cette nouvelle campagne – conçue et réalisée par WNP Agency – se décline à travers trois films successifs, diffusés à partir du 7 janvier et durant le 1er trimestre 2018, en TV, sur le web et dans tous les centres Audika.

Une stratégie de communication qui vise à inciter en premier lieu les personnes qui souffrent de troubles de l’audition à pousser la porte d’un des 497 centres Audika en France. « Une démarche – on le sait – qui n’est pas "naturelle", souligne l’enseigne. Parce que les gens ne réalisent pas forcément immédiatement que leur audition baisse, ou parce qu’ils ont beaucoup de mal à accepter leurs problèmes d’audition. Aussi, précise le communiqué d’Audika, « l’approche conventionnelle sur le marché de l’audition consistait à insister sur le fait que les problèmes auditifs gâchent la vie. Cette approche a un pouvoir sensibilisateur indéniable, mais enferme l’audition dans l’image d’un secteur qui s’adresse à des "gens diminués". Notre rôle est de faire bouger les lignes, et nous avons décidé de créer une rupture positive en valorisant "la vie avec Audika". Dans notre nouvelle stratégie de communication, "La vie augmentée" remplace "Les gens diminués", afin d’encourager les personnes souffrant de troubles de l’audition à passer à l’acte. »

«VIVEZ+», la nouvellesignature de marquequi remplace «Restezconnecté».

C’est une promesse résolument positive,« pleine de souffle »,et qui a« le pouvoir d’inciter ceux qui hésitent à sauter le pas », que met en place Audika qui se positionne comme une marque résolument aidante pour ces seniors qui aspirent avant tout à profiter de la vie.Ce nouveau discours permet à l’enseigne d’être « audible même par les plus jeunes seniors ».

Une nouvelle campagne en trois volets tout au long du 1er trimestre 2018

La rédaction

La nouvelle campagne d’Audika met en avant trois histoires dans trois films en forme de témoignages « forts et sensibles de clients qui expliquent comment ils profitent à fond de ce que leur offre la vie. Avec cette campagne, nous souhaitons montrer que nous sommes résolument du côté des clients, pour leur permettre de vivre plus. Ces trois morceaux de vie mettent en avant les meilleurs moments de vie de personnes appareillées et qui ont été rendu possibles par leur rencontre avec le professionnel de l’audition Audika. » La nouvelle campagne signée « Vivez + » est déclinée sur l’ensemble des points de contact avec la marque. Les trois films de la campagne sont dévoilés progressivement depuis le 7 janvier 2018 et tout au cours du premier trimestre 2018 en télévision et sur le web. Le planTV se déroule sur TF1 - France Télévisions - Next Régie - Canal + - Amaury Media chaîne L’Equipe).