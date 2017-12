MED-EL célèbre les 40 ans se son premier implant cochléaire

Détails Publié le mercredi 30 novembre -0001 00:09

Anniversaire

© MED-EL



Il y a 40 ans, le premier implant cochléaire MED-EL, conçu par Ingeborg et Erwin Hochmair, était implanté à Vienne (Autriche).

À l’occasion de cet anniversaire, le fabricant autrichien publie une vidéo intitulée « Le plus beau des cadeaux », retraçant l’expérience d’Anna, jeune pianiste implantée à l’âge de deux ans (voir ci-dessous).

« Au cours des quatre dernières décennies, nous avons eu le privilège de voir comment les implants cochléaires ont amélioré la vie des personnes atteintes de pertes auditives neurosensorielles sévères à profondes, et ce de multiples façons, tout au long de l’enfance et au-delà, se réjouit Ingeborg Hochmair, p.-d.g. de MED-EL. Chez MED-EL, nous sommes fiers que nos efforts continus en matière d’innovation aient aidé autant d’enfants et d’adultes à apprécier le monde sonore. »