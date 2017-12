Une nouvelle enquête de Gallileo sur la notoriété des enseignes

Détails Publié le jeudi 21 décembre 2017 15:54

Étude

© istockphoto



Le cabinet d’étude Gallileo Business Consulting fondé et dirigé par Maher Kassab s’apprête à finaliser une nouvelle étude dans le domaine de l’audioprothèse. Elle porte cette fois sur la notoriété et l’image des enseignes en France.

Les résultats de cette étude seront disponibles à la souscription. D’ores et déjà, Gallileo révèle les principaux enseignements de cette analyse, réalisée auprès de 450 malentendants non appareillés, âgés de plus de 60 ans et présentant une perte auditive, même légère. Aussi, près de vingt enseignes* ont été évaluées.

Ainsi, selon l’analyse, la notoriété des enseignes est d’autant plus forte auprès des populations souffrant d’importants problèmes d’audition. Quatre enseignes atteignent un taux de notoriété supérieur à 50 % tandis que neuf ont un taux inférieur à 10 %.

En outre, les enseignes les plus connues sont celles où, spontanément, le malentendant serait le plus enclin à se rendre. « Dans un marché où les personnes n’ont pas d’expérience d’achat, la notoriété rassure ; on va en priorité vers une enseigne qui est connue », commente le cabinet d’étude.

Enfin, dernier enseignement de l’étude : les enseignes les plus connues ont généralement une meilleure image, quoique certaines enseignes moins connues tirent leur épingle du jeu. « Le travail de positionnement va devenir important dans les prochaines années », prévoit Gallileo Business Consulting. Audio infos vous livrera plus de détails sur cette étude dans son numéro 226.

*Acuitis, Alain Afflelou Acousticien, Amplifon, Audika, Audilab, Audio 2000, Audiocentrale, Audio Prox, Audionova, Audition Conseil, Audition Mutualiste, Audition Santé, Conversons, Delphis, Dyapason, Entendre, Grand Audition, Krys Audition et Optical Center