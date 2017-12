Cochlear s’associe à Sensorion pour des essais précliniques

Détails Publié le mardi 19 décembre 2017 11:25

Recherche clinique

© DR



Le laboratoire pharmaceutique Sensorion , spin off de l’Inserm de Montpellier, vient de nouer un partenariat avec le fabricant australien Cochlear. Ce partenariat est réalisé dans le cadre d’études précliniques du candidat médicament SENS-401, en combinaison avec les implants cochléaires de Cochlear. Ces études devraient déboucher sur des essais cliniques en 2019.

Dans ce cadre, Cochlear entre au capital de Sensorion en réalisation l’acquisition d’environ 1,6 million d’euros d’actions. En échange, Cochlear disposera d’un droit de première négociation d’un accord de licence mondiale concernant le traitement de patients porteurs de certains implants auditifs avec le SENS-401.

« SENS-401 a démontré sa capacité à améliorer la survie et à préserver l’intégrité fonctionnelle des cellules ciliées de l’oreille interne dans des modèles précliniques (modèles tels que la perte auditive liée au bruit ou à la prise médicamenteuse), détaille le communiqué de Sensorion. Ce candidat médicament pourrait améliorer les performances auditives des patients s’étant fait poser un implant cochléaire. »

« Le SENS-401 pourrait apporter une protection cochléaire suite à l’implantation chirurgicale de la prothèse, améliorer la stabilité fonctionnelle de l’implant à long terme et enrayer la progression de la dégénérescence auditive chez certains patients », a pour sa part déclaré le chercheur Lawrence Lustig, spécialiste de la régénération cellulaire de l’oreille.

« La mission de Cochlear est de faire progresser les innovations en matière d’audition et nous sommes impatients de mettre à profit l’alliance de notre expertise et de nos capacités, a déclaré Jan Janssen, Chief Technology Officer chez Cochlear. Sensorion a un portefeuille prometteur de candidats médicaments et nous croyons que les effets de SENS-401 pourraient compléter notre technologie de manière stratégique. Nous nous réjouissons de ce que nos efforts pourraient contribuer à améliorer pour les patients porteurs d’implants. »

À noter qu’un partenariat similaire a été conclu en 2016 entre MED-EL et AudioCure Pharma, pour le candidat médicament AC102.