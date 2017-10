Un chiffre d’affaires en hausse de 12 % pour Amplifon au 3e trimestre 2017

Détails Publié le mercredi 25 octobre 2017 17:06

Finance

Amplifon a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires du groupe italien s’élève à 901,8 millions d’euros pour la période, en hausse de 12 % par rapport aux neuf premiers mois de 2016.

Les revenus enregistrés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique atteignent 595,1 millions d’euros avec une « performance remarquable » en Italie et une « tendance très positive en France qui reflète le travail réalisé au niveau marketing et pour la quête de l’excellence dans la relation client, ainsi que les bénéfices liés à l’acquisition d’Audionova en mars 2017. »