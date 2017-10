Visaudio, un directoire renouvelé pour 3 ans et un nouveau DG : Laurent Eveillard

Détails Publié le mardi 24 octobre 2017 16:47

Ressources humaines

Monsieur Laurent Eveillard a été nommé directeur général de Visaudio ©Visaudio

Réuni le mercredi 11 octobre 2017, le Conseil de surveillance de Visaudio, tête de réseau nationale des enseignes Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste, a réinstallé son directoire pour une mandature de trois ans.

Ce dernier, présidé par Christian Py, est composé d’Arthur Havis, Didier Hervaux, Thierry Pattou et Laurent Eveillard. Dans le même temps, Monsieur Laurent Eveillard a été nommé directeur général de Visaudio. Il prend également la direction générale déléguée de Visaudio Centrale, la centrale de paiement commune aux deux enseignes, optique et audition.

Pour rappel, Visaudio est une société par actions simplifiéereprésentant les activités optique et audition gérées par les groupements mutualistes adhérents à la Fédération nationale de la Mutualité Française. Chaque gestionnaire de magasin Les Opticiens Mutualistes ou Audition Mutualiste est lié à la tête de réseau par un contrat d’enseigne définissant les engagements respectifs des parties.