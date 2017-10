Vent de changement dans les équipes GN Hearing France

Détails Publié le mardi 24 octobre 2017 16:22

Madame Solène Gurret et David Beaujean, nouveaux arrivants chez GN France



GN Hearing France a décidé de renforcer ses équipes avec l’arrivée de deux nouveaux responsables de service : Madame Solène Guret intègre le poste de responsable marketing, quand David Beaujean devient le nouveau responsable des services administration des ventes et techniques.

Ils vont poursuivre le même objectif : « apporter la meilleure qualité de services à nos clients audioprothésistes », explique le fabricant danois. En ce sens ils vont travailler en harmonie avec la vision du groupe qui tend à « associer les solutions audiologiques les plus innovantes à l’excellence opérationnelle pour permettre à nos partenaires de développer et pérenniser leurs activités. »



- Service marketing

Solène Gurret remplace Emmanuel Fleuriot, appelé à de nouvelles fonctions au siège de GN Hearing Danemark, au poste de responsable marketing. Solène a travaillé plus de 10 ans auprès de clients B2B dans la bureautique et plus récemment dans l’industrie des aides auditives. Solène aura comme mission de développer toutes les solutions marketing nécessaires pour renforcer l’attractivité des marques Beltone et GN ReSound auprès des professionnels de santé.

Contact :01 75 37 70 26

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.



- Service Support - administration des ventes et technique

Afin d’apporter « le meilleur service additionnel à ses clients », la firme danoise a décidé de recruter David Beaujean en tant que nouveau responsable des services administration des ventes et techniques. David a une formation en biotechnologie et une forte appétence pour les produits technologiques. Il a effectué toute sa carrière dans la grande distribution et les télécoms où il a exercé des fonctions de responsable ADV et SAV. Ses premières missions vont consister à optimiser les flux et améliorer la satisfaction des clients.

Contact: 01 75 37 70 04

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.