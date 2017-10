Signia lance un road-show national pour présenter sa dernière technologie

Détails Publié le jeudi 12 octobre 2017 15:47

Lancement

© Signia / MED-EL



Signia – Solutions auditives Siemens s’apprête à lancer un road-show national, à la rencontre des audioprothésistes, pour présenter sa toute nouvelle technologie.

Organisé en partenariat avec MED-EL, il fera escale dans 8 villes de France, du 6 novembre au 1er décembre, et sera l’occasion de découvrir les innovations signées Signia ainsi que la technologie ADHEAR de MED-EL, et d’échanger avec un spécialiste ORL sur les « indications actuelles des implants auditifs et évolutions ». Au programme :

le 6 novembre à Lyon ;

le 9 novembre à Aix en Provence ;

le 13 novembre à Lille ;

le 15 novembre à Bordeaux ;

le 20 novembre à Nantes ;

le 23 novembre à Montpellier ;

le 27 novembre à Strasbourg ;

le 1erdécembre à Paris.

Pour plus d’informations sur les road shows : https:// www.roadshow-signia.com