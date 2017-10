Afflelou - Unsaf : le ton monte

Détails Publié le jeudi 5 octobre 2017 14:57

Clash

© istockphoto



Luis Godinho, président de l'Unsaf, et Alain Afflelou sont en guerre ouverte.

Tout a commencé par une invective sur l'antenne d'Europe 1 (à 15:00). Puis les choses se ont envenimées avec un communiqué de presse de l'Unsaf, malicieusement intitulé « Afflelou : quand les métiers deviennent flous, il y a un loup », dénonçant les contradictions et les pratiques de l'homme d'affaires. Alors qu'il déclarait en 2009 : « Moi, je crois que c'est très dangereux d'être opticien et audioprothésiste », Alain Affelelou Acousticien a récemment lancé l'offre Incognito.

Ce communiqué de l'Unsaf a fait réagir Alain Afflelou. Dans un courrier daté du 2 octobre, il écrivait ainsi « De votre communiqué, je retiens la méconnaissance profonde de ce que nous faisons dans nos centres Alain Afflelou Acousticien et de ce que notre enseigne propose. Je note un certain mépris pour nos franchisés et pour leurs patients. Comme je ne pense pas que vous vous donnerez la peine de venir vous informer directement à la source, j’espère que très bientôt nous serons proches voisins via nos centres, pour qu’il vous soit plus facile de découvrir et comprendre ce que nous proposons. »

À son tour, l'Unsaf a répondu à Alain Afflelou, cette fois avec l'appui de 16 syndicats* de professions médicales et paramédicales, se sentant offensés par les propos de l'homme d'affaires. Voici le communiqué intitulé « Les syndicats de professionnels de santé et ceux qui les dirigent méritent le respect, M. Afflelou »:

« L’Unsaf, le syndicat national des audioprothésistes, a mis publiquement M. Alain Afflelou face à ses contradictions. Celui-ci, éludant tout débat, a préféré répondre en proférant des menaces économiques directes à l’encontre de son président. »

« Les syndicats de professionnels de santé libéraux, signataires du présent communiqué, font part de leur profonde indignation devant la conduite de M. Afflelou, qu’ils jugent inadmissible et problématique au regard des libertés syndicales, pourtant fondamentales dans notre pays. En menaçant ainsi un représentant des professionnels de santé, il affiche son mépris envers l’ensemble des professionnels de santé libéraux. »

« Les syndicats de professionnels de santé libéraux expriment leur solidarité envers l’UNSAF et son président. Ils rappellent à M. Afflelou qu’ils n’acceptent aucune intimidation de quiconque et quelle que soit sa notoriété. Un syndicat et ceux qui les dirigent, méritent le respect. »

Nul doute que ce communiqué devrait à nouveau faire réagir Alain Afflelou...

* Les syndicats signataires sont : Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF) Syndicat des Biologistes (SDB), Syndicat National Autonome des Orthoptistes (SNAO) Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), Convergence Infirmière (CI), Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (SNMKR), Organisation Nationale des Syndicats d'Infirmiers Libéraux (ONSIL), Fédération nationale des podologues (FNP), Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO), Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO), Syndicat des Médecins Libéraux (SML), Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), Fédération des Médecins de France (FMF), Union Dentaire (UD), Fédération Nationale des Infirmiers (FNI).