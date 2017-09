Une nouvelle campagne de communication pour Maître Audio

Détails Publié le jeudi 28 septembre 2017 17:57

Il y a un an, Starkey France lançait une initiative à destination des audioprothésistes indépendants : Maître Audio. Il s’agit d’un label métier, garantissant un certain niveau de qualité de prise en charge des patients malentendants, visant notamment à se différencier des chaînes pratiquant le discount.

« Aujourd’hui, 82 audioprothésistes en sont partenaires, soit 257 centres Maître Audio, se félicite Emmanuel Cabral, responsable du développement du label. Notre objectif est d’atteindre 300 centres à la fin de l’année. » Pour cela, Emmanuel Cabral va pouvoir s’appuyer sur une transition dans la stratégie de communication. Starkey a en effet annoncé le lancement d’une campagne de communication pour les trois mois à venir, intitulée « Pour une bonne audition, j’ai enfin la recette ! ». Le but de cette campagne grand public est de « construire une image forte, de développer la notoriété du label métier Maître Audio et de générer des contacts vers les audioprothésistes adhérents au label. » Au cœur de cette campagne, un spot télévisuel diffusé sur France 2, France 3, France 5, TMC et LCI aux mois d’octobre et novembre ; une « comédie positive sur le ton de l’humour et de la proximité, pour créer un capital sympathie autour du label Maître Audio, pour valoriser l’expertise métier et permettre un positionnement haut de gamme du label ». Le spot sera diffusé 209 fois, pour 11 millions d’individus touchés.

Starkey prévoit par ailleurs une campagne sur Internet, une campagne sur les réseaux sociaux, des actions locales et un centre d’appel pour réaliser de la prospection.