Oticon Opn s’ouvre à Android

Détails Publié le jeudi 14 septembre 2017 10:20

Technologie

Le nouveau ConnectClip va permettre une connexion avec les smartphones Android. © GB



Les aides auditives Oticon Opn vont pouvoir bénéficier d’un accessoire très attendu : le nouveau ConnectClip, qui va permettre une connexion avec les smartphones Android, mais ce n’est pas tout...

« ConnectClip, va bien évidemment permettre la compatibilité avec la plupart des téléphones mobiles, mais également offrir aux porteurs d’Opn un véritable Kit mains libres, la connexion sans-fil vers les supports Bluetooth et enfin un micro distant », nous précise le fabricant.



Dans le détail la firme danoise Oticon précise les caractéristiques de ce nouvel accessoire :



« ConnectClip est un véritable kit mains libres : compatible avec Android, iPhone, et avec la plupart des smartphones modernes Bluetooth, il permet une conversation tout à fait normale, en transmettant un son de très haute qualité, pour un grand confort auditif ;

ConnectClip est un incroyable casque sans-fil : activé par Bluetooth Low Energy, il diffuse en stéréo n’importe quelle source audio avec un son de qualité jamais atteinte auparavant ;

ConnectClip dispose d’une mine d’autres atouts : il peut s’utiliser en micro déporté pour capter tous les échanges autour d’une table, ou bien en micro distant pour entendre parfaitement un conférencier ou un guide dans un musée… le tout, en s’appuyant sur le traitement du son révolutionnaire d'Opn pour offrir un son débruité, clair et naturel ! »