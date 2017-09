Hausse de 12 % du chiffre d’affaires pour le groupe WDH au premier semestre 2017

Détails Publié le vendredi 1 septembre 2017 16:20

Finance

legende

Fort d’un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros au premier semestre 2017, le groupe William Demant (WDH) réalise une belle performance, en hausse de 12 % par rapport à la même période de l’année dernière, dont 8 points sont attribuables à la croissance organique.

Du côté des aides auditives, les ventes ont augmenté de 11 %, notamment grâce à la dernière génération d’appareils, Oticon Opn, et s’élèvent à 764 millions d’euros. Elles atteignent respectivement 33 et 78 millions d’euros pour les implants et les appareils de diagnostic.

Søren Nielsen, désormais p.-d.g. de WDH, s’est dit « satisfait du développement global du groupe au cours de cette première moitié d’année, grâce à de solides performances dans chacune des activités. » Il y voit le résultat de la capacité du groupe à innover et à se concentrer sur les besoins des clients. Les bons résultats de ce début d’année ont par ailleurs incité les dirigeants à revoir leurs objectifs annuels à la hausse.