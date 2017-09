Arnd Kaldowski, un nouveau p.-d. g. pour Sonova

Détails Publié le vendredi 1 septembre 2017 12:29

Ressources humaines

Le 1er septembre 2017, le groupe suisse Sonova a annoncé la nomination d’Arnd Kaldowski au poste de p.-d.g., en remplacement de Lukas Braunschweiler. Ce dernier a fait part de sa volonté de partir à la retraite après cinq années passées à la tête du groupe. La nomination d’Arnd Kaldowski sera effective le 1er avril 2018 ; en attendant, et à partir du 1er octobre, il occupera la fonction de directeur opérationnel.

Allemand et âgé de 50 ans, Arnd Kaldowki a exercé de nombreuses fonctions de direction, notamment au sein du groupe Danaher et de sa filiale Beckman Coulter. Il détient une maîtrise de science physique, ainsi qu’un MBA qu’il a réalisé en France (INSAED Fontainebleau).

« Avec l’arrivée Arnd Kaldowski, nous nous attachons les services d’un leader dont la réussite a été éprouvée et qui détient une solide expérience dans l'industrie de la santé. Tout au long de sa carrière, la technologie et l'innovation, la numérisation et la proximité avec le client ont été primordiales pour lui », commente Robert Spoerry, président du Conseil d’administration de Sonova.