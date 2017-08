Une première moitié d’année 2017 très prometteuse pour Amplifon

Détails Publié le mercredi 23 août 2017 11:50

Finance

© Violka

Bon début d’année pour Amplifon ! Le groupe italien a dévoilé ses résultats financiers pour le premier semestre 2017 et le chiffre d’affaires s’élève à 623,8 millions d’euros, en hausse de plus de 14 % par rapport à la même période en 2016 . Le bénéfice net atteint 39,8 millions d’euros (+ 27 %).

Par ailleurs, le réseau Amplifon continue de renforcer son maillage territorial à travers le monde grâce à l’acquisition ou la création de 347 points de vente (261 centres et 86 corners), notamment en Europe : 56 centres en Allemagne, 47 centres et 34 corners au Portugal et 84 centres et 14 corners en France ; 59 de ces centres proviennent du rachat d’AudioNova en mars 2017. Dans cette région, le chiffre d’affaires a augmenté de 15 %. Il s’élève à 418,5 millions d’euros, soit deux tiers du chiffre d’affaires total.

« La performance exceptionnelle du premier semestre 2017 montre que nous bénéficions de la consolidation de notre leadership mondial, a déclaré Enrico Vita, p.-d.g. d'Amplifon. L'efficacité de la stratégie de marketing et de communication continue de contribuer de manière significative à l'augmentation de la croissance organique et de la rentabilité, tandis que le programme d'acquisition, intensifié au début de l'année, s'avère être le bon choix pour accélérer la croissance et augmenter notre part sur les marchés clés. »