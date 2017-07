Brandon Sawalich devient le nouveau président de Starkey

Détails Publié le lundi 10 juillet 2017 17:33

NOMINATION



Brandon Sawalich devient le nouveau président du groupe Starkey.

Changement à la tête du géant américain Starkey : l’emblématique président William F. Austin dit « Bill » laisse sa place à Brandon Sawalich, ancien vice-président sénior, même si techniquement M. Austin demeurera le P.-d.g. de la compagnie.

Le parcours de M. Sawalich est intimement lié à celui de l’entreprise. Celui qui a passé plus de la moitié de sa vie chez Starkey intègre le groupe à 19 ans pour réparer les appareils auditifs en laboratoire. Depuis, Brandon Sawalich est également devenu le président de la HIA, l’Association des industries de l’audition, et le membre actif de plusieurs associations caritatives. Une arrivée chaleureusement saluée par son prédécesseur : « Après 23 ans passés au sein de Starkey, Brandon m’a prouvé qu’il était un leader de confiance dont notre groupe pouvait être fier. Il partage ma passion et mon engagement envers nos employés, notre industrie et les personnes que nous servons (…). Il a été un membre essentiel de notre équipe dirigeante au cours de ces 22 derniers mois. Malgré les fortes pressions auxquelles nous avons été soumis, il a su guider l’entreprise sur la voie de l’amélioration de ses technologies (…) et créer une équipe de leadership talentueuse avec les valeurs et l’éthique sur lesquelles nous avons fondé cette entreprise. Je n’aurais pu demander un partenaire plus dévoué. »



Le principal intéressé lui a retourné la pareille, non sans émotion : « Je suis empli d’humilité et d’honneur à l’idée de diriger cette merveilleuse organisation et cette équipe talentueuse (…) il y a cinquante ans, Bill Austin faisait naître Starkey sur des valeurs fondamentales : la connexion entre les personnes grâce à une meilleure audition. Il est un chef d’entreprise attentionné qui a consacré sa vie à servir les personnes dans le besoin. Je suis impatient de poursuivre cette histoire et je suis enthousiasmé par notre direction et notre potentiel illimité. »



Brandon Sawalich occupait déjà la fonction de chef d’entreprise au moment où des frais de fraude d’évasion fiscale ( Voir notre article ici :http://bit.ly/2u0AwcY) ont entraîné le départ de cinq dirigeants de la firme au mois de septembre 2016. Année où il a réussi à impulser les dernières sorties des produits Halo 2, Muse RIC rechargeable ou encore Ear Health Product Line.signature