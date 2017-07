Le processeur Kanso de Cochlear désormais remboursé

Détails Publié le mardi 4 juillet 2017 14:41

Prise en charge

© Cochlear



Dans quelques jours, le processeur bouton Kanso de Cochlear (CP950), qui avait été présenté au public français lors du congrès de la SFORL en octobre 2016, sera pris en charge par la Sécurité sociale. Un arrêté du 29 juin 2017 , publié au Journal officiel, place en effet le Kanso sur la liste des produits remboursables (LPPR).

Ce nouveau processeur dispose des mêmes performances que le Nucleus 6 (CP910 et CP920). Il est également doté de deux microphones omnidirectionnels et alimenté par une pile zinc-air 675 et mesure 11,4 mm d’épaisseur, pour une largeur 35,2 mm de et une longueur de 40,9 mm. Il pèse 5,11 g.

Le Kanso est compatible avec l’ensemble des implants de la gamme Nucleus à l’exception des implants de première génération CI22.