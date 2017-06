Ole Asboe Jørgensen, nouveau président d’Oticon

Détails Publié le jeudi 29 juin 2017 15:10

RH

Ole Asboe Jørgensen © Oticon



Le fabricant danois Oticon a annoncé la nomination d’Ole Asboe Jørgensen à la présidence d’Oticon. Il y remplace Søren Nielsen, qui a récemment été nommé président et p.-d.g. du groupe William Demant.

« Ole Asboe Jørgensen a joué un rôle fondamental dans la réussite d'Oticon ces dernières années et maintiendra la croissanceà la fois dela marque et del’entreprise, afin de s'assurer qu'Oticondemeure le leader de la santé auditive », a commenté Søren Nielsen.

Ole Asboe Jørgensen a rejoint Oticon en 2009, au sein d'une équipe de management, puis est devenu responsable du marketing global des marques Oticon. En 2011, il a été nommé vice-président du développement et du marketing des produits, puis vice-président des ventes et du marketing en 2013.

« Je suis raviet honoré d'avoir cette opportunitépassionnante de mener l'équipe la plus dévouée, motivée et expérimentée de l'industrie, s’est réjouiOle Asboe Jørgensen.Oticon est à l'avant-garde des technologiesde l’auditiongrâce à son innovation continue et sa capacité àrépondre aux besoins des clients. Je suis impatient de maintenir cet élan afin decontinuer à offrir des solutions de pointepouvantchangerle quotidien des malentendants. »