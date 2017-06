AVA : L’application de sous-titres en temps réel arrive en France

Détails Publié le mardi 27 juin 2017 10:38

NOUVEAUTé



Thibault Duchemin lancera officiellement la nouvelle application AVA le 5 juillet 2017 à Paris. © AVA

C’est sur une promesse en forme de révolution que promet la société Ava… : «Enfin, une meilleure solution pour les conversations en groupe que les aides auditives et la lecture sur les lèvres. »

AVA (Audio Visual Accessibility ou Accessibilité audiovisuelle en français) est une application pour smartphone que lancera officiellement Thibault Duchemin, le 5 juillet 2017 à Paris. Le cofondateur de la société actuellement hébergée par Orange dans la Silicone Valley en Californie a conçu un programme téléchargeable via smartphone, qui retranscrit en direct la parole grâce au micro de l’appareil. En cas de conversation de groupe, l’application reconnaît la voix des interlocuteurs et identifie chaque participant avec une couleur propre. L’idée naît dans l’esprit de Thibault Duchemin il y a 4 ans, lorsque ce Français issu d’une famille dont les parents et la sœur sont malentendants se souvient de ces « dialogues de sourds » et de la frustration ressentie depuis son jeune âge. Il décide alors de proposer une solution pour « construire une accessibilité totale partout et pour tous ». L’application créée en 2014 a été testée par 50 000 utilisateurs et a déjà remporté plusieurs prix outre-Atlantique, notamment par l’université de Berkeley, en 2015.