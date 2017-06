Bernafon présente Zerena, sa nouvelle famille d’aides auditives

Détails Publié le lundi 19 juin 2017 18:37

Innovation

Zerena est disponible en trois styles (MiniRITE T, MiniRITE et BTE105) et sur trois niveaux de performances. ©Bernafon

La marque suisse Bernafon introduit sur le marché français sa toute nouvelle génération d’aides auditives : Zerena 9|7|5.

Cette nouvelle famille est dotée de la technologie Dynamic Environment Control System ou DECS, que la filiale du groupe William Demant définit comme « totalement inédite dans l’industrie de l’audition ». En effet, Zerena est basée sur une nouvelle puce de transmission dual-radio puissante qui permet d’avoir une diffusion 2,4 GHz directe à l’oreille. « Son excellente précision et ses capacités de traitement ultra-rapides créent un son de grande qualité, et avec beaucoup de flexibilité d'adaptation. Aussi, la technologie DECS fonctionne de manière fluide et en permanence afin d’offrir une correction performante dans des environnements actifs et en rapide évolution. »



Présentée comme unique et novatrice par le fabricant Bernafon, la technologie DECS se compose de quatre fonctionnalités principales qui travaillent de concert au cœur de Zerena :

- Dynamic Noise Management(DNM) : supprime efficacement le bruit sans aucun compromis sur l’intelligibilité.

- Détection continue de l’environnement : analyse l’environnement avec rapidité et précision.

- Dynamic Amplification Control(DAC) : mesure continuellement les ratios parole/bruit et dirige les informations vers Dynamic Speech Processing. Ce système de contrôle intelligent analyse très rapidement le contenu du signal (parole/bruit), puis transmet ces informations à ChannelFree et Speech Cue Priority pour assurer une amplification contrôlée et précise du signal.

- Dynamic Speech Processing (DSP) : amplifie précisément le signal sur la base du niveau et des informations environnementales dynamiques reçues du DAC.



Zerena est disponible en trois styles (MiniRITE T, MiniRITE et BTE105) et sur trois niveaux de performances.

La sortie de Zerena 9|7|5 s’accompagne de l’arrivée sur le marché du nouveau logiciel d’adaptation appelé Oasisnxt qui offre une ergonomie totalement nouvelle et propose de nouveaux écrans et points de contrôles tout en restant fidèle à la philosophie d'utilisation reconnue et éprouvée de Bernafon.



Toute l’équipe de Bernafon attend les audioprothésistes au congrès de l’Ifos (24 au 28 juin) afin de leur présenter les spécificités de cette nouvelle famille d’aides auditives (stand : 3.09 d). Ils pourront notamment s’entretenir avec Christophe Lesimple, Clinical Audiologist Bernafon, qui est l’un des concepteurs de Zerena.

Téléchargez l’invitation ici.