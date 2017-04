Après Londres, Acuitis prend ses quartiers dans le sud de Paris

Détails Publié le mercredi 19 avril 2017 17:39

ENSEIGNES



Ouverture d'un second "flasgship" au 33 avenue Général Leclerc à Paris pour la marque Acuitis.

La marque Acuitis spécialisée dans l’optique et l’audition ouvre une seconde boutique « flagship » dans le 14e arrondissement de Paris.

Le magasin-concept s’étend sur 380 m2 répartis sur 2 niveaux, ce qui porte à 7 le nombre d’enseignes Acuitis dans la capitale. Une nouvelle éclosion qui réjouit Marcel Cézar, le directeur de la franchise : « Comme annoncé en fin d’année 2016, nous continuons notre déploiement en France et à l’étranger avec assiduité. Notre première Maison londonienne a ouvert avec succès et a clôturé ce premier trimestre très soutenu. » L’enseigne fondée par Daniel Abittan en 2010 et qui dispose d’une usine située à Nantes se montre ainsi très optimiste pour cette année : « Le second trimestre s’annonce lui aussi dense, avec au programme de plusieurs ouvertures en mai : un 2e magasin à Genève le 5 mai, à Reims le 12 mai et à Obernai le 13 mai. C’est également sur cette même dynamique, que se présente le mois de juin avec l’arrivée de 3 nouvelles Maisons en France », détaille Marcel Cézar, par le biais d’un communiqué de presse.