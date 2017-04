Nouvelle direction pour SMS Audio Electronique

Détails Publié le jeudi 6 avril 2017 13:17

ressources humaines

Hubert Harster part à la retraite et cède sa place à un nouveau directeur général, Erik Smagghe - ©GB

Le congrès des audioprothésistes 2017 fut l’occasion pour SMS Audio Electronique d’un passage de relais. Hubert Harster tire sa révérence et cède sa place à un nouveau directeur général, Erik Smagghe.

Passé et avenir se conjuguaient au présent pour SMS Audio Electronique lors du 39e congrès des audioprothésistes. L’équipe était au complet pour présenter les nouveautés du catalogue, mais également pour officialiser la prise de fonction de son nouveau directeur général, Erik Smagghe. Après 6 mois de co-direction, il succède à Hubert Harster. « C’est l’homme idéal pour SMS Audio Electronique, explique ce dernier. Il connaît nos produits sur le bout des doigts ; il les a distribués et installés pendant plus de 15 ans pour la société Veranneman en Belgique. Il possède ainsi une vue d’ensemble du catalogue et maîtrise parfaitement le métier et les attentes de nos clients ».

Gerhard Sicklinger, directeur général de Humantechnik et gérant de « SMS » (pour Sicklinger Muller Sicklinger), la succursale qu’il a créée en 1990 pour la France et la Belgique, était également présent pour l’occasion. Une façon d’introniser le nouveau directeur général et de saluer le travail accompli par Hubert Harster tout au long de sa carrière et de la vingtaine d’années passées chez SMS Audio Electronique. « J’ai 45 ans de métier derrière moi, dont la moitié chez Humantechnik, explique Hubert Harster. Au début, les audioprothésistes représentaient l’essentiel de notre activité puis nous nous sommes diversifiés avec le lancement en 2012 de la division AUDIOropa, notre centre de compétences pour l’accessibilité auditive. Nous proposons aujourd’hui la gamme d’accessoires la plus large du marché et sommes leaders sur les systèmes de signalisation. Nous évoluons en permanence pour nous adapter aux nouvelles technologies. »



Avec l’arrivée d’Erik Smagghe, SMS Audio Electronique entame une nouvelle page de son histoire. S’il doit encore apprendre à connaître le marché français, il maîtrise parfaitement sa gamme de produits et conçoit déjà de belles ambitions pour l’entreprise. « Je souhaite renforcer notre service après-vente et notre présence auprès de nos clients dans les mois à venir, affirme-t-il. Notre objectif principal est de proposer une solution pour chaque situation. Nous avons d’excellents produits ; il nous faut le faire savoir encore davantage. »



