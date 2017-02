Hausse de 9 % des ventes d’aides auditives en France en 2016

Détails Publié le jeudi 16 février 2017 11:12

© iStock

La croissance du marché des aides auditives est constante. En effet, les chiffres du Snitem dévoilés le 15 février montrent une hausse des ventes d’aides auditives de 8,9 % entre 2016 et 2015, contre 9 % l’année précédente . Ainsi, ce sont 708 816 appareils qui ont été vendus* au cours de l’année 2016, contre 651 185 en 2015.

Encore une fois, ce sont les écouteurs déportés qui ont été les plus vendus en 2016. Avec 418 831 unités, ils représentent 59 % des ventes globales. La progression du taux d’écouteurs déportés vendus (+ 20 % par rapport à 2015) indique que ce type d’appareils est de plus en plus apprécié. Ils représentaient en effet 47 % des ventes en 2014 et 53 % en 2015. Les contours sont en revanche en recul constant : alors qu’ils représentaient 42 % des ventes en 2014 et 37 % en 2015, ils constituent 32 % des ventes en 2016 (226 587 unités vendues). Déclin identique du côté des intra-auriculaires : ils constituent moins de 9 % des ventes en 2016, contre 9 % en 2015 et 10 % en 2014.

Dans le détail, ce sont les écouteurs déportés sur pile 312 qui ont le plus de succès, avec 332 138 unités vendues, soit 79 % des écouteurs déportés et presque la moitié de l’ensemble des appareils auditifs (47 %).

À noter que 12 204 appareils ont été vendus dans le cadre de la CMU. Un chiffre en léger retrait par rapport à l’année 2015 (12 853).

*Les entreprises qui ont participé à l'enquête du Snitem sont : Hansaton, GN Hearing, Phonak, Prodition, Sivantos, Starkey et Widex.