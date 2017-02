Renouvellement du réseau pour Carte Blanche

Détails Publié le lundi 13 février 2017 18:30

RÉSEAU DE SOINS



Jean-François Tripodi, Directeur général de Carte Blanche partenaires.

Du 13 février au 13 mars 2017, les audioprothésistes qui le souhaitent pourront se conventionner au sein du nouveau réseau Carte Blanche partenaires.

Le réseau de soins a déjà annoncé que les audioprothésistes pourraient adhérer via le site internet : www.carteblanchepartenaires.fr.

Le nouveau réseau sera effectif le 3 avril 2017. 23 fournisseurs du secteur sont partenaires de Carte Blanche, ce qui permet à la plate-forme de santé de proposer un catalogue de 2 000 références.



Jean-François Tripodi, directeur général est revenu sur la genèse de Carte Blanche : « Pour bâtir ce nouveau réseau, nous avons étroitement travaillé aux côtés d’experts métier de l’audioprothèse. Notre engagement est double. D’un côté, nous souhaitons que nos bénéficiaires soient assurés d’être orientés vers des professionnels délivrant des prestations de qualité, à proximité et au juste prix. De l’autre, nous souhaitons nouer des partenariats avec les audioprothésistes implantés sur tout le territoire français, s’engageant sur les critères qualité et tarifaires définis dans le cadre de la convention. En se conventionnant au réseau, ils seront référencés auprès des 7 millions de bénéficiaires du réseau de soins Carte Blanche et valorisés pour leur qualité de service. »