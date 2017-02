Un chiffre d’affaires en hausse de 6 % pour GN Hearing en 2016

Détails Publié le vendredi 10 février 2017 11:22

Finances

Le groupe danois GN a publié ses résultats financiers pour l’année 2016. GN Hearing, la branche audiologie du groupe GN Store Nord, réalise un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de couronnes danoises (DKK), soit environ 694 millions d’euros, en hausse de 14 % par rapport à l’année 2015. La croissance organique du groupe s’élève à 6 %.

L’année a été marquée par l’acquisition du groupe Audigy, la vente d’Otometrics au groupe américain Natus Medical et par le partenariat technologique établi avec Cochlear dans le cadre de la Smart Hearing Alliance. Du côté des produits, GN Hearing a réalisé deux lancements majeurs au cours de l’année 2016 : l’aide auditive surpuissante ReSound Enzo² , dévoilée en mars lors du Congrès des audioprothésistes, et un contour déporté de la gamme ReSound LiNX² en septembre.

Par ailleurs, GN annonce le lancement de sa 5e génération d’aides auditives basée sur la technologie sans fil 2,4 GHz dans le courant de l’année 2017, ainsi que sa nouvelle stratégie pour la période 2017-2019, baptisée Hear More, Do More, Be More.

Pour l’année 2017, GN Hearing s’attend à une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, avec une croissance organique supérieure à 6 %.

« Pour la 6eannée consécutive, GN Hearing a gagné des parts de marché dans un secteur très compétitif en 2016, s’est félicité Anders Hedegaard, p.-d. g. de GN Hearing. Cet accomplissement a été rendu possible par notre excellence commerciale et notre portefeuille de produits innovants. En 2016, nous avons recentré encore notre stratégie d’entreprise sur l’appareillage auditif. En témoignent l’acquisition du groupe américain spécialisé dans les services aux audioprothésistes, Audigy et la cession de la branche dédiée au matériel de diagnostic, Otometrics. »