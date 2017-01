Phonak élargit sa gamme Belong et ouvre une plate-forme de e-learning

Détails Publié le lundi 16 janvier 2017 13:02

Nouveautés

Phonak Audéo B50-R et le nouveau chargeur compact d’appoint, le Mini Chargeur RIC © Phonak



Après le lancement de sa nouvelle plate-forme Belong en septembre 2016 en France, Phonak élargit aujourd’hui son portefeuille de solutions avec deux nouvelles aides auditives.

Le fabricant suisse propose sur la plate-forme Belong un nouveau RIC rechargeable dans le segment Standard avec Phonak Audéo B50-R*et un nouveau chargeur compact d’appoint, le Phonak Mini Chargeur RIC. Des nouveautés qui sont disponibles depuis le 16 janvier.



Phonak présentait également en ce début d’année sa toute nouvelle plate-forme de formation en ligneentièrement dédiée aux professionnels de l’audition et baptisée Phonak Learning. Elle est accessible depuis le site Internet : http://learning.phonakpro.com. Une plate-forme qui allie « simplicité, flexibilité et interactivité pour offrir une expérience d’apprentissage optimale, précise le fabricant suisse. Nous y proposerons un contenu varié et attrayant afin d’améliorer et de développer des connaissances de pointe sur les produits et innovations Phonak, l’audiologie et les compétences commerciales avec des modules e-learning, des vidéos, des webinaires et des études scientifiques. »

Le premier cours « Phonak Belong : Simplifier la vie de vos patients avec des solutions innovantes » est disponible dès à présent. Chaque mois un nouveau cours sera mis en ligne, accessible depuis le site internet Phonak : www.phonakpro.fr, rubrique « Formation ».



*À noter que Audéo B50-R sera appareillable avec la version actuelle du logiciel Phonak Target 5.0.