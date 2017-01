La CDA adopte une image plus jeune, plus dynamique

Détails Publié le lundi 9 janvier 2017 11:15

RÉSEAU



Le nouveau logo de la Centrale des audioprothésistes change en ce début d'année 2017.

Le « premier groupement d’audioprothésistes indépendants », change son logo et adopte un pictogramme qui se rapproche de celui de la Centrale des opticiens, mais sur fond rouge cette fois. Un logo qui se veut plus « jeune » et plus « dynamique », selon la marque, qui justifie l’emploi des « lignes arrondies » pour représenter le son, et d’un rond qui « symbolise l’unicité et le rassemblement ». « Attentive à l’évolution du secteur et aux besoins de ses adhérents, la CDA a su développer de nombreux services, bien souvent innovants, comme le réseau VOXODIO, mis en place avec le concours d’un groupe d’audioprothésistes adhérant à la Centrale, précise le communiqué de presse, qui met en avant sa capacité à fédérer des professionnels de santé, tout en préservant leur identité et leur indépendance ».