Beyond : première aide auditive ultra-connectée pour Widex !

jeudi 5 janvier 2017

INNOVATION

La nouvelle aide auditive de Widex, UNIQUE BEYOND est disponible depuis le 2 janvier.



Comme annoncé en septembre lors des 60 ans de Widex, le fabricant danois a lancé le 2 janvier 2017 sur le marché, sa toute première aide auditive connectée, BEYOND.

Ultra-connectée même, puisque BEYOND bénéficie du Bluetooth 2,4 GHz Low Energy qui permet le streaming depuis les produits Apple, d’une bobine téléphonique, pour profiter pleinement des lieux publics équipés d’une boucle d’induction et de la technologie W-LINK pour la communication interaurale et avec les accessoires DEX. Conçue pour répondre aux attentes de modernité des nouveaux clients que sont les baby-boomers, BEYOND est une aide auditive de type RIC sur pile 312 conçue sur la puce de dernière génération UNIQUE et qui est disponible en 10 coloris. BEYOND répond par ailleurs à la classification IP 68.



« Fort du succès rencontré au travers du lancement et du déploiement de notre dernière puce UNIQUE, Widex étend aujourd’hui un peu plus son offre et sa gamme de produits, explique Christophe Lebarbier, directeur de Widex France. L’année 2016 a en effet été pour nous pleine de succès avec les lancements de Fashion Mini, Fashion Power, les solutions CROS qui ont complété la famille UNIQUE. Mais aussi avec nos accessoires DEX réputés pour leur qualité de transmission et leur faible consommation associée et dont la gamme s’est agrémentée de deux solutions : le CALL-DEX et le COM-DEX, pour offrir, à nos utilisateurs, une connectivité toujours plus simplifiée. Ces innovations technologiques sont pensées et menées pour toujours accompagner nos clients, les professionnels et les utilisateurs, en offrant une solution complète, en réponse aux besoins et dans l’objectif de donner une pleine satisfaction aux utilisateurs, explique-t-il. Widex a consacré ses 60 ans d’existence à développer son savoir-faire au service d’une maîtrise technique reconnue, à cultiver, à la perfection, sa volonté d’évoluer. En 2017, l’histoire se poursuit avec l’introduction de BEYOND qui ouvre de nouveaux horizons ! », met en avant Christophe Lebarbier.

L’aide auditive BEYOND a été pensée par Widex comme une solution connectée alliant « qualité sonore et connectivité multiple, en réponse aux attentes des Silver Surfers, pleinement connectés. » Widex a eu à cœur d’introduire dans l’aide auditive BEYOND le « son naturel d’UNIQUE qui a fait ses preuves », « une qualité Haute Définition de streaming », « une faible consommation énergétique », « la plus large connexion sans-fil », et enfin, « une application intuitive ».



BEYOND fonctionne avec une pile 312, afin d’assurer des dimensions toujours discrètes. Grâce à la technologie TRI-LINK qui fait cohabiter les trois connectivités caractéristiques du produit, BEYOND consomme 1,4 mA en utilisation simple et seulement 1,8 mA en streaming, annonce le fabricant danois. « Cela reste toujours moins que la consommation la plus faible, sans Bluetooth, des autres solutions du marché », souligne Widex. BEYOND commute en permanence vers la connectivité la moins énergivore, dès l’arrêt du streaming.







Côté interface, l’application BEYOND* se veut intuitive, facile à connecter et personnalisable. Elle permet de régler divers paramètres sonores, ainsi que les programmes d’écoute. Les paramètres peuvent être modifiés en ajoutant des photos personnelles et des modèles sonores spécifiques, à utiliser dans divers environnements.

Diverses fenêtres sont disponibles dans l’application pour affiner sa perception en fonction de la situation.

- La géolocalisation pour attacher des programmes spécifiques à des lieux définis.

- Le point de focus pour fixer la directionnalité des microphones : avant, arrière, droite et gauche, afin de profiter de toutes les discussions en milieux bruyants.

- Le mixage de sons, pour plus ou moins d’importance au niveau sonore relatif des microphones et du streaming.

- L’égaliseur pour ajuster le niveau des fréquences basses, moyennes et hautes.

- La fonction Volume droite/gauche pour ajuster séparément le contrôle de préférence à droite et à gauche.

BEYOND répond aux besoins d’adaptation des surdités légères à profondes niveau 1. Widex BEYOND est disponible sur les quatre niveaux de gamme : du 110 au 440.

Le streaming est disponible sur les quatre niveaux de gammes :

- Sur les trois gammes supérieures (220, 330 et 440), deux modèles sonores permettent de transmettre avec « la meilleure qualité requise la parole et la musique en streaming. Ainsi les conversations seront perçues clairement et la musique sera transmise dans tous ses détails ».

- Dans la gamme 110, le streaming est maintenu, sur un seul mode de transmission, celui de la parole. « Il sera toujours possible de percevoir la musique, mais sans la précision qu’offrent les trois niveaux de gamme supérieurs. »



Pour adapter ces nouveaux produits, une mise à jour du logiciel COMPASS (version 2.3.) est nécessaire. Pour plus d’informations sur Widex UNIQUE BEYOND, consultez le site : www.widexpro.fr

*L’application Widex BEYOND est compatible avec les produits suivants et générations ultérieures :

- iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.

- iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e génération), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini avec écran Retina, iPad Pro.

- iPod touch 6e génération exploitant IOS 9.0 et au-delà.