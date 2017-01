Croissance confirmée pour le groupe Afflelou

Détails Publié le jeudi 5 janvier 2017 12:33

FINANCES



Frédéric Poux est le Président-Directeur Général du Groupe Afflelou.

Le groupe Afflelou publie ce 4 janvier, les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal.

Pour la période qui s’étend jusqu’au 31 octobre 2016, le groupe propriétaire du plus grand nombre de magasins d’optique en France, et qui s’affirme désormais comme un acteur majeur du secteur audioprothétique, affiche un chiffre d’affaires de 84,4 millions d’euros. Un chiffre en progression de 3,6 % par rapport à l’exercice passé. Selon le communiqué, cette performance est à mettre sur le compte des ventes des réseaux*, qui ont représenté 170,8 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 8 %. De plus, la franchise lancée en 1972 continue d’engranger des bénéfices : l’indice EBIT, qui évalue la rentabilité augmente de 6,7 %, soit un montant supérieur à 14 millions d’euros contre 13,1 millions d’euros à la même période l’année dernière. Globalement les résultats du groupe français sont au-delà des espérances attendues : les ventes progressent de 7,2 %. Ce qui vient compenser les résultats mitigés enregistrés en Espagne, où le groupe possède le plus grand nombre de magasins d’optiques depuis 2014. Cette principale zone géographique boucle ainsi le trimestre de 8 %, soit un taux identique à celui de la progression des ventes des réseaux.

« Les excellents résultats de notre Groupe sur ce premier trimestre sont à l’aune des performances de nos réseaux, expliqueFrédéric Poux, P.-d.g. du groupe Afflelou.Ceux-ci poursuivent leur expansion avec une première ouverture en Asie et en Amérique latine sur ce trimestre, tout en affichant une grande vigueur sur notre base historique en France, avec une progression au-delà de nos attentes. La rentabilité du Groupe dans ce contexte est en progression comme attendu, et nous conforte globalement sur la tenue de nos objectifs annuels, et à plus long terme. Dans ce contexte, l’introduction en bourse qui favorisera notre expansion internationale, est un projet d’actualité pour le Groupe, sous réserve bien entendu de conditions de marchés propices.»



Les progressions du premier trimestre ainsi que la tendance d’activité constatée à date permettent au Groupe de confirmer ses objectifs annuels de ventes des réseaux précédemment publiés, à savoir entre 745 millions d’euros et 760 millions d’euros de ventes des réseaux (hors taxes) pour l’exercice clos le 31 juillet 2017, représentant une croissance entre 7,6 % et 9,7 % par rapport à l’exercice précédent clos le 31 juillet 2016.

Le Groupe confirme également les prévisions d’EBIT ajusté d’environ 70 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 juillet 2017.





* Les ventes des réseaux regroupent les ventes hors taxes aux consommateurs finaux de l’ensemble des canaux de distribution des réseaux, y compris les magasins détenus en propre. S’agissant des franchisés, les ventes résultent des déclarations mensuelles de ventes des franchisés, telles que résultant des obligations des contrats de franchise.