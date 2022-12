Widex s’est associé au film Maestro(s) actuellement au cinéma

Détails Publié le lundi 12 décembre 2022 16:30

collaboration



Widex équipe l'actrice incarnant une violoniste malentendante

C’est pour s’associer à l’excellence de la musique classique que Widex a équipé Caroline Anglade, violoniste malentendante dans le film Maestro(s), réalisé par Bruno Chiche avec, en rôles principaux, Pierre Arditi et Yvan Attal, incarnant le père et le fils Dumar, tous deux chefs d’orchestre.

Le film Maestro(s) est diffusé au cinéma depuis le 7 décembre. Il raconte les relations père-fils dans le milieu de la musique classique. Chez les Dumar, on est chef d’orchestre de père en fils : François (Pierre Arditi), le patriarche, achève une longue et brillante carrière internationale, tandis que Denis (Yvan Attal), le fils, vient de remporter une nouvelle Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala de Milan, il est fou de joie. Heureux pour son père, et en même temps envieux, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’il y a méprise et que c’est en réalité lui qui est attendu à Milan…

Dans le film, Denis dirige sa fiancée, Virginie, incarnée par Caroline Anglade qui est malentendante. Violoniste et malentendante, Virginie a dû travailler encore plus pour en arriver où elle en est aujourd’hui et elle en est très fière. Son fiancé et chef d’orchestre Denis a beaucoup d’ambition pour elle et la pousse à devenir une violoniste encore plus exceptionnelle. Pour réussir ce rôle, Caroline Anglade a dû longuement travailler le violon mais également beaucoup se renseigner sur la surdité pour bien incarner son personnage. Si elle joue du violon, ce n’est pas un hasard au-delà de la force émotionnelle de l’instrument. C’est ce qu’explique le directrice musicale Anne Gravoin, interviewée par Capitaine Cinemaxx : « Le violon, nous le posons sur la clavicule. Les os sont conducteurs. Donc, le son de l’instrument va dans tout le corps. Davantage que le violoncelle, par exemple. Avec le violon, il se passe quelque chose de physiquement puissant, comme si nous absorbions les ondes. Ensuite, nous essayons de les projeter. Il n’y a pas que les doigts. Tout le corps projette le son de l’instrument, grâce à la vibration ».

Dans le film, Virginie exerce sa passion grâce aux aides auditives et accessoires Widex, qui lui offrent confort, intelligibilité et lui permettent de vivre pleinement de sa passion.

A travers ce film, Widex met en scène deux de ses produits phares : le chargeur Charge n Clean, présenté à plusieurs reprises dans le film et l’appareil auditif Moment Sheer sRIC RD. Cette collaboration a été l’occasion pour le fabricant de démontrer qu’être appareillé n’empêche pas de profiter parfaitement de la musique et même de continuer à en faire son métier. Il met en avant son ambition d’offrir un son pur et naturel aux personnes en difficulté auditive.