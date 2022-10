Phonak lance Lumity lors d'un road show

Détails Publié le mercredi 12 octobre 2022 12:29

Phonak Audéo Life L-RL, l’aide auditive étanche, plongée dans un verre d’eau.Phonak vient de présenter Lumity, sa toute nouvelle plateforme technologique, deux ans après le lancement de Paradise. Au programme des améliorations : une fonction pour les environnements

très bruyants, une autre pour une directivité plus fluide et un modèle étanche.

Dernière nouveauté de Phonak, la plateforme Lumity a été lancée lors d’un road show qui s’est arrêté dans six villes de France, du 27 septembre au 6 octobre 2022.

Ces nouvelles aides auditives intègrent une technologie qui améliore la compréhension de la parole, en particulier dans un environnement bruyant. Pour cela, la fonction Stereozoom 2.0 a été conçue pour se focaliser vers une personne qui se trouve devant, dans un environnement très bruyant. Elle se met progressivement en fonctionnement selon le niveau de bruit, pour rendre plus fluide l’effet de directivité. Selon Phonak, la compréhension dans le bruit est améliorée de 16 % en activant cette fonction.

Trois nouveaux modèles

Autre nouveauté, la fonction Speechsensor, également prévue pour les environnements très bruyants. Elle scanne l’environnement pour déterminer l’origine de la parole, qui, lorsque la personne se trouve dans un groupe, peut venir du côté ou de derrière. La fonction peut ainsi adapter la directivité, voire l’ouvrir, ce qui permet d’améliorer de 14 à 17 % la compréhension.

La gamme inclut également la connectivité universelle Bluetooth compatible avec tous les smartphones.

L’écouteur intelligent Activent, présenté il y a un an, améliorerait de 10 % en moyenne la compréhension vocale dans le bruit par rapport à un embout classique.

Lumity peut être jumelée à l’application myPhonak, qui donne la possibilité au porteur de faire des réglages, de créer des programmes personnalisés et de suivre ses données de santé. La connectivité universelle autorise huit jumelages et deux connexions actives.

Cette plateforme comprend par ailleurs le modèle Audéo Life, une aide auditive complètement étanche (à l’eau douce, l’eau de piscine et l’eau salée, jusqu’à 50 cm de profondeur).

Trois modèles d’aides auditives ont ainsi été lancés par Phonak avec sa nouvelle plateforme Lumity : Audéo L-R, Audéo L-RT, qui intègre un module de boucle à induction magnétique pour les espaces publiques, et Audéo L-RL (pour « Life », celle qui est étanche).

75 ans d’innovations technologiques

Au moment du lancement, Guillaume Joucla, le directeur général Sonova France, a rappelé que Phonak fêtait cette année ses « 75 ans d’innovations technologiques », avant de préciser que tout était question d’adaptation. « Nous avons dû nous adapter à la période compliquée, mais nous n’avons jamais eu de rupture. Les audioprothésistes devront également s’adapter au grand nombre de nouveaux audioprothésistes qui vont venir de l’étranger dans les deux années à venir. » a-t-il poursuivi