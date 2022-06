Une nouvelle norme Bluetooth pour les aides auditives

Détails Publié le vendredi 10 juin 2022 12:06

Le 8 juin 2022, le Bluetooth Special Interest Group (SIG), un réseau d'organisations membres en charge de l’innovation du Bluetooth, a annoncé une nouvelle norme destiné aux aides auditives. Cette nouveauté permettra à un émetteur audio comme les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs ou les systèmes de sonorisation, de diffuser vers un nombre illimité de récepteurs audio Bluetooth à faible distance, ce qui inclut les appareils et les implants auditifs.

Nommée Auracast broadcast audio, cette évolution du Bluetooth est un pas de plus vers sa substition à la boucle induction magnétique (BIM). « Les gares, les aéroports et d'autres espaces publics avec beaucoup de bruit de fond peuvent être un défi pour les personnes vivant avec une perte auditive », explique Eric Bernard, président de l'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs (EHIMA). « La compréhension de la parole dans ces environnements acoustiquement difficiles nécessite un soutien technologique. Des solutions telles que Auracast broadcast audio peuvent améliorer considérablement la capacité des personnes malentendantes à communiquer. Les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants auditifs pourront ainsi à l'avenir se déplacer et s'orienter plus facilement et en toute sécurité dans leur environnement acoustique. La participation et l'inclusion seront facilitées, et la qualité de vie globale sera améliorée. » Selon le Bluetooth SIG, la diffusion audio Auracast « fonctionnera comme la nouvelle génération de technologie de système d'écoute assistée ».

« Au cours des 50 dernières années, les utilisateurs d'appareils auditifs ont pris l'habitude d'utiliser la fonctionnalité de bobine téléphonique pour une meilleure compréhension dans les églises et autres lieux publics, où des boucles auditives sont installées. Avec la nouvelle norme Auracast, il y aura un éventail beaucoup plus large de lieux couverts », déclare Eric Bernard. « L'EHIMA a collaboré avec Bluetooth SIG pour en faire une solution unique pour les appareils auditifs et tous les autres appareils audio Bluetooth BT. »

La capacité de diffusion audio inclura l'option de relier plusieurs appareils utilisateurs pour une expérience d'écoute partagée. De plus, les systèmes auditifs Bluetooth compatibles Auracast seraient en mesure de recevoir des diffusions audio directement depuis un système de sonorisation de lieux tels que des cinémas ou des lieux de culte, comme le fait la Boucle à Induction Magnétique actuellement. Auracast broadcast audio fait partie de la suite de spécifications Bluetooth Low Energy audio et devrait être publié dans les prochains mois.