Les marchés britannique et irlandais confirme sa bonne reprise

Détails Publié le jeudi 2 juin 2022 10:04

marché



Marché anglais et irlandais (en unités), en jaune le marché privé, en bleu celui du NHS (National Health Service)

La dernière étude de marché de la British Irish Hearing Instrument Manufacturers Association (BIHIMA) dévoile une bonne reprise de la croissance Outre-Manche. Le marché privé Britannique a même atteint un nouveau sommet.

Poursuivant sa forte reprise après la pandémie, les unités du secteur privé pour le premier trimestre 2022 sont en hausse de 2,7 % par rapport au trimestre précédent, et de 50 % par rapport au premier trimestre 2021 (78 139 unités vendues contre 116 841 ce trimestre). Les volumes du NHS (National Health Service) sont en baisse de 2,2 % par rapport au T4 2021, mais toujours en hausse de 61% (+151 000 appareils) par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Le marché irlandais des aides auditives a connu une croissance de 13% au cours du dernier trimestre, avec une augmentation de 3 000 ventes depuis le quatrième trimestre 2021. Les volumes sont en hausse de 57% par rapport au premier trimestre 2021.



Le secteur privé britannique continue de s'éloigner des piles zinc-air traditionnelles, 73 % des unités vendues au premier trimestre sont rechargeables. En revanche, une baisse de 3% des ventes de batteries rechargeables sur le marché irlandais a été enregistrée. « Je suis ravi de constater un nouveau trimestre record pour le marché privé britannique et de voir que l'utilisation des piles rechargeables continue de croître régulièrement sur ce marché. La légère augmentation de l'utilisation des piles rechargeables dans le secteur public est encourageante et je suis impatient de voir cette croissance se poursuivre à l'avenir », a déclaré Paul Surridge, président de BIHIMA.