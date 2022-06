2ème édition du « prix SFORL innovation médicale audition »

Détails Publié le mercredi 1 juin 2022 08:47

Après la première édition de 2021, la SFORL et la Fondation Pour l'Audition donnent le coup d'envoi de la deuxième édition, avec un appel à candidatures pour le « Prix SFORL Innovation Médicale Audition ». Ce prix a pour vocation de soutenir et de promouvoir les entreprises françaises innovantes dans le domaine médical de l'audition.

Le lauréat aura l'opportunité d'être présent à la Journée pluridisciplinaire de l'audition le 14 octobre 2022 au Palais du Pharo à Marseille, dans le cadre du 128ème congrès annuel de la SFORL. Il bénéficiera également d'une communication forte avec une inscription au 2024 World Congress of Audiology qui se tiendra à Paris et d'une visibilité sur les outils de communication de la SFORL et de la fondation. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 30 juillet 2022. Il doit être renvoyé complété par email à Alexis Richard : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Les entreprises sélectionnées à l'issue de l'appel à candidatures seront invitées à se présenter lors de la session de pitchs des industriels sur les innovations en audiologie et en otologie.