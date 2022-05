Les ventes d’aides auditives continuent de progresser au 1er trimestre 2022

Détails Publié le mardi 24 mai 2022 18:19

chiffres







Après une année 2021 exceptionnelle pour les aides auditives grâce au 100% santé, le Snitem a dévoilé aujourd'hui les chiffres du 1er trimestre de l’année 2022. Les ventes continuent de progresser et atteignent presque le plus haut niveau de l’année passée, soit presque 500 000 unités vendues en trois mois.

466 962, c'est le nombre d’appareils vendus au cours du 1er trimestre 2022, soit 32 765 (+7,5%) de plus sur la même période par rapport à l’année précédente (434 197 aides auditives vendues sur le 1er trimestre 2021). Les modèles Ric continuent toujours de progresser et représentent désormais 79% des ventes (368 522 appareils). Les BTE chutent toujours et ne représentent désormais que 13,8% des ventes (64 467 aides auditives). Enfin les modèles intra quant à eux, semblent se stabiliser aux alentours des 7% (33 973 appareils).