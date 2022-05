Bill Austin, propriétaire de Starkey, reçoit un prix d’excellence professionnelle

Détails Publié le mardi 24 mai 2022 18:19

Récompense



Bill Austin, le fondateur de Starkey, lors de la remise des "Career Achievement Award"

Bill Austin, le fondateur et propriétaire de Starkey, vient de recevoir un « Career Achievement Award 2022 ». Ce prix d’excellence professionnelle, a été décerné par les villes de Minneapolis/St. Paul lors de la cinquième édition annuelle des « Minnesota Manufacturing Awards » du journal des affaires MSPBJ (Minneapolis/St. Paul Business Journal).

Le 9 mai dernier, Bill Austin, de son vrai nom William F. Austin, célèbre fondateur de la marque d'aides auditives Starkey et par ailleurs riche homme d'affaire et mécène opiniâtre, s’est donc vu remettre cette récompense. Les "Career Achievement Award" rendent hommage aux chefs de file de l’industrie qui stimulent l’économie de leur région et qui font croître leur entreprise grâce à l’innovation et à l’évolution stratégique. « Bill Austin est un modèle pour tous ceux qui croient qu’il faut travailler pour le bien de tous et diriger avec son cœur. Son esprit d’innovation et son leadership ont permis à Starkey de devenir la plus grande entreprise américaine de fabrication d’aides auditives au monde », a déclaré Brandon Sawalich, président et directeur général de Starkey.

En 1961, à l’âge de 19 ans, Bill Austin a commencé à travailler dans l’atelier de réparation d’appareils auditifs de son oncle. Quelques années plus tard, il rachète Starkey Laboratories pour 13 000 $. L’entreprise ne cesse de se développer pendant six décennies, employant aujourd’hui plus de 5 000 personnes dans 29 filiales et exerçant ses activités dans plus de 100 pays à travers le monde. Rien qu’aux États-Unis, il a fourni des aides auditives à des dizaines de milliers de personnes, dont cinq présidents, deux papes et de nombreux législateurs et célébrités. Il fait aujourd'hui partie des 400 plus grandes fortunes américaines, et continuent ses activités humanitaires à travers le monde, en appareillant lui-même les populations démunies.

« En réfléchissant à ma carrière au cours des six dernières décennies, je suis touché par tout ce que nous avons pu accomplir », a déclaré Bill Austin. « J’ai toujours eu un objectif - pour que le monde puisse entendre - et ce fut un grand honneur de travailler, au fil des années, avec tant de personnes et d’équipes qui s’en souciaient et voulaient en faire partie. »