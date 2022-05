L'EUHA 2022 suscite un vif intérêt de la part du secteur

Détails Publié le vendredi 20 mai 2022 11:41

L'EUHA se déroulera du 14 au 16 octobre 2022 à Hanovre.

Les organisateurs du 66e Congrès international et exposition industrielle de l'EUHA, le plus grand évènement européen dans le secteur de l’audition, font état d'une forte demande de la part des exposants.

Prévu du 14 au 16 octobre à Hanovre, le congrès EUHA de cette année compte déjà plus de quatre-vingts entreprises inscrites, dont de nombreux nouveaux exposants. Les acteurs de l'industrie ont jusqu'au 17 juin pour réserver des espaces. Le programme des conférences spécialisées avec des intervenants renommés d'Allemagne et de l'étranger est en cours d'élaboration. Cet événement est à nouveau présidé par Beate Gromke, présidente de l'Union européenne des audioprothésistes, qui souligne l'importance de la rencontre de cette année : « Rejoignez-nous à Hanovre. Rien n'est plus inspirant que de se rencontrer en personne ».

« Nous sommes ravis qu'un si grand nombre d'entreprises aient déjà confirmé leur participation à l'exposition industrielle EUHA 2022. Cela reflète l'évolution généralement positive de notre industrie. Le congrès s'annonce comme un événement très attractif en octobre prochain », a déclaré Stefan Zimmer, le président du conseil d'administration de l'Association allemande de l'industrie des appareils auditifs.



Peter Wix